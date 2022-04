Rövershagen

Ermittlungen zum Dreifach-Mord werden fortgesetzt

01.04.2022, 11:43 Uhr | dpa

Die Ermittlungen zum Dreifach-Mord von Rövershagen östlich von Rostock laufen auf Hochtouren. Dort soll ein 26 Jahre alter Mann seinen 52-jährigen Vater, die 48-jährige Mutter und seine 25 Jahre alte Schwester getötet und dann in einem Feld beim nahen Kösterbeck vergraben haben. Wie eine Sprecherin der Polizei am Freitag sagte, sind die Obduktionen der Toten abgeschlossen. Ob und wann die Ergebnisse dieser Untersuchungen bekanntgegeben werden, lasse sich nicht sagen. Der Mann sitzt seit Donnerstag in Untersuchungshaft.

Der Staatsanwaltschaft zufolge hat der junge Mann die Taten gestanden und arbeitet auch mit den Ermittlungsbehörden zusammen. Eine eingeschränkte Schuldfähigkeit liege nach den bisherigen Erkenntnissen nicht vor, sagte ein Staatsanwalt am Donnerstag. Hintergrund der Tat, die vermutlich bereits Anfang Februar begangen wurde, seien wohl familiäre Probleme gewesen.

Auch am Freitag setzte die Kriminalpolizei ihre Untersuchungen am Tatort in der 2600-Einwohner-Gemeinde Rövershagen fort. Inzwischen sind an der Grundstücksmauer drei Kerzen in Andenken an die Toten aufgestellt worden.