Warnung vor Verzehr von Eiweiß-Toastbrötchen von Aldi Süd

01.04.2022, 13:05 Uhr | dpa

Ein Mann packt seine gekauften Lebensmittel in seine Tüte. Foto: Annette Riedl/dpa/Symbolbild (Quelle: dpa)

Der Hersteller von Eiweiß-Toastbrötchen der Marke "Goldähren" warnt vor dem Verzehr. Das vom Lebensmittel-Discounter Aldi Süd vertriebene Produkt könne mit dem Pflanzenschutzmittel Ethylenoxid belastet sein, hieß es am Freitag auf dem Portal "Lebensmittelwarnung.de" von Bund und Ländern. Ethylenoxid steht unter anderem im Verdacht, krebserregend zu sein und ist in der Lebensmittelproduktion in Europa verboten.

Die 260-Gramm-Packungen mit jeweils vier Toastbrötchen werden von Aldi Süd in Teilen von Baden-Württemberg, Bayern, Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz und Hessen verkauft, hieß es. Betroffen sind die Chargen mit einem Mindesthaltbarkeitsdatum (MHD) vom 10., 13. und 27. April 2022.