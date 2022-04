Bad Sachsa

Bürgermeister Quade für Nationalmannschaft nominiert

05.04.2022, 15:26 Uhr | dpa

Der Bürgermeister von Bad Sachsa, Daniel Quade, ist neues Mitglied der deutschen Nationalmannschaft der Bürgermeister. Neben ihm ist nur ein weiterer Ortsvorsteher aus Niedersachsen Teil der Mannschaft.

Die Nationalmannschaft sei eine gute Möglichkeit, Bad Sachsa innerhalb Deutschlands und international bekannt zu machen, sagte Bürgermeister Quade. Darüber hinaus unterstütze die Bürgermeisterauswahl soziale Projekte wie die SOS-Kinderdörfer. Die Stadtoberhäupter nutzen die Nationalmannschaft zudem als Ort des Austausches. Bei internationalen Spielen treffen sie auch auf Bürgermeister aus dem Ausland.

Am vergangenen Wochenende nahm Quade am Trainingslager in Jessen (Sachsen-Anhalt) teil. Aus dreißig Teilnehmern wurden dort die besten zwanzig ausgesucht, die nun den aktuellen Kader bilden. "Für einen Sportler gibt es nichts Größeres, als sein Land zu vertreten", sagte Quade.

Auch der Bürgermeister der Gemeinde Loxstedt, Detlef Wellbrock, ist im Kader der Bürgermeister-Nationalmannschaft. Wellbrock ist Teamchef und kümmert sich um organisatorische Angelegenheiten des Teams.