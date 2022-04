Lüblow

Lkw auf A24 umgekippt: Fahrer verletzt

08.04.2022, 07:54 Uhr | dpa

Ein mit Futtermitteln beladener Lastwagen ist am Freitagmorgen auf der Autobahn 24 Hamburg-Berlin bei Lüblow (Ludwigslust-Parchim) verunglückt. Wie ein Polizeisprecher sagte, wurde der Lkw-Fahrer dabei verletzt und kam in eine Klinik. Eine der zwei Fahrspuren der A24 in Richtung Brandenburg und Berlin musste zur Bergung zwischen den Abfahrten Hagenow und Wöbbelin gesperrt werden.

Nach ersten Erkenntnissen soll ein Autofahrer mit seinem Wagen nach dem überholen zu früh vor dem Lkw eingeschert sein. Dadurch habe der Lkw-Fahrer nach rechts ausweichen und bremsen müssen und sei dabei mit dem Fahrzeug umgekippt. Kraftstoff lief aus. Der Autofahrer sei weitergefahren. Weitere Einzelheiten waren zunächst nicht bekannt.