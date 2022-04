Cuxhaven

Neues High-Tech-Schiff für Deutsche Fischfang Union

12.04.2022, 12:35 Uhr | dpa

Ein neues High-Tech-Schiff soll die Flotte der Deutschen Fischfang Union ergänzen. Für den Entwurf und Bau des Fischereifahrzeuges habe das Unternehmen eine Vereinbarung mit der Firma Vard in Norwegen getroffen, teilte die Deutsche Fischfang Union (DFFU) mit Sitz in Cuxhaven am Dienstag mit. Der Auftragswert für das 84 Meter lange und rund 17 Meter breite Schiff liegt demnach bei mehr als 50 Millionen Euro. Nach Plan soll das Schiff mit 34 Einzelkabinen an Bord im ersten Quartal 2024 ausgeliefert werden.

Das Schiff werde mit neuester Technologie und Ausrüstung ausgestattet, hieß es. Demnach wird der gesamte Fang an Bord verarbeitet, verpackt und in Gefrier- oder Kühleinrichtungen gelagert. Zur Ausstattung gehört demnach auch ein Lebendtank, in dem Fisch bis zur Verarbeitung gehalten werden kann. "Dieses neue Schiff wird es uns ermöglichen, den ganzen Fisch, von der Flosse bis zur Kieme, vollständig zu verwerten, an Land zu bringen und zu vermarkten", sagten die DFFU-Geschäftsführer Baldvin Thorsteinsson und Samuel Rodriguez Ortega laut einer Mitteilung, die vom Deutschen Fischerei-Verband verschickt wurde.

Die Deutsche Fischfang Union ist eigenen Angaben zufolge eines der ältesten deutschen Fischereiunternehmen, Vard demnach eines der weltweit führenden Unternehmen im Bereich der Konstruktion und des Baus von Spezialschiffen. Die DFFU ist auf Hochseefischerei spezialisiert und betreibt derzeit zwei Fischereifahrzeuge. Eines davon soll durch das neue Schiff ersetzt werden.