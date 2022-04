Berlin

Auto fährt gegen Laterne: Drei Schwerverletzte

13.04.2022, 16:19 Uhr | dpa

Beim Zusammenstoß eines Autos mit einer Laterne in Berlin-Mitte sind drei Menschen schwer verletzt worden. Bei der Beifahrerin bestand zunächst Lebensgefahr, sie kam mit schwersten inneren Verletzungen in ein Krankenhaus, wie ein Polizeisprecher am Mittwoch sagte. Demnach verlor ein 37-Jähriger in der Nacht zu Mittwoch die Kontrolle über sein Auto und kollidierte mit dem Lichtmast am Platz der Vereinten Nationen. Daraufhin sei er zu Fuß geflüchtet. Feuerwehrleute befreiten die Beifahrerin und einen weiteren Insassen, der schwer am Schädel verletzt wurde, mit Spezialwerkzeug aus dem Auto.

Die Polizei suchte den 37-Jährigen und nahm ihn fest. Mit vermuteten inneren Verletzungen wurde er in ein Krankenhaus gebracht, wie es weiter hieß. Ein Atemalkoholtest ergab demnach einen Wert von über 0,5 Promille. Die Unfallursache und weitere Details waren zunächst unklar.