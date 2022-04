Sankt Augustin

Etwa 400.000 Euro Schaden nach Fettbrand

14.04.2022, 08:53 Uhr | dpa

Durch einem Fettbrand in einem Einfamilienhaus in Sankt Augustin (Rhein-Sieg-Kreis) ist ein Schaden in Höhe von etwa 400.000 Euro entstanden. Das Feuer, das am Mittwochabend ausgebrochen war, sei mittlerweile gelöscht, sagte ein Polizeisprecher am Donnerstag.

Der Bewohner des Hauses im Ortsteil Birlinghoven hatte versucht, einen Fettbrand in der Küche mit Wasser zu löschen, wie die Feuerwehr mitteilte. Das habe eine Fettexplosion ausgelöst, welche zu einer schlagartigen Brandausbreitung im Haus führte. Der Mann sei bei dem Brand nur leicht verletzt worden.

Einen ähnlichen Fall hatte es ebenfalls am Mittwochabend in Bochum gegeben. Auch dort hatte ein Bewohner oder eine Bewohnerin versucht, brennendes Öl in einer Pfanne mit Wasser zu löschen, was zu einer Explosion führte. Die betroffene Person musste verletzt eine Klinik gebracht werden. Die Feuerwehr erklärte: "Bitte versuchen Sie nicht, Fett- oder Ölbrände mit Wasser zu löschen. Ersticken Sie die Flammen durch Abdecken mit einem Deckel oder mit einer Löschdecke."