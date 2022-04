Magdeburg

Christen feiern Ostern: Ausflügler unterwegs

17.04.2022, 12:36 Uhr | dpa

Christen in Sachsen-Anhalt haben am Sonntag mit Gottesdiensten und Andachten das Osterfest begangen. Vielerorts wurden auch Taufen gefeiert, wie etwa in den Kirchen in Zerbst, Roßlau und Oranienbaum. Bereits am frühen Morgen fanden sich Gläubige auf dem Gernröder Friedhof zum Auferstehungsgottesdienst zusammen. Im Magdeburger Dom wiederum begleitete der Domchor die Ostermette.

In der St. Petrus und Paulus Kirche in Beyendorf, einem Stadtteil von Magdeburg, erleuchteten Kerzen am frühen Morgen den Kirchenraum bei der Andacht. Pfarrer Johannes Hesse erteilte hier den Gläubigen den Segen. Die Osternacht beginnt bei Dunkelheit, das eigentliche Osterfest erst bei Sonnenaufgang.

Viele Menschen nutzten den Tag bei meist sonnigem Wetter für Ausflüge und Spaziergänge. Kinder suchten von Eltern und Verwandten versteckte Ostereier und kleine Präsente in Parks und Anlagen, so im Wörlitzer Park oder am Petersberg bei Halle. Der Zoo Halle hatte ein Programm für die Jüngsten vorbereitet.

Anlässlich des Karfreitags hatte die Evangelische Kirche in Mitteldeutschland (EKM) zu mehr Hoffnung in schwierigen Zeiten aufgerufen. "Ich glaube an Wunder. Ich meine nicht die kleinen, sondern die ganz großen. Dass sich die Dinge ganz grundlegend ändern, und zwar zum Guten", sagte Friedrich Kramer, Landesbischof der EKM, vor dem Osterfest.