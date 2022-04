Erfurt

Stark bewölkter und trockener Mittwoch erwartet

20.04.2022, 06:55 Uhr | dpa

Der Mittwochvormittag in Thüringen wird zunehmend stark bewölkt. Es bleibt allerdings meist niederschlagsfrei, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) mitteilte. Im Altenburger Raum und bis an die Saale fallen am frühen Abend einige Tropfen Regen. Es wehe schwacher bis mäßiger Wind. Die Höchstwerte liegen zwischen 12 und 14 Grad, in den höheren Lagen zwischen 8 und 12 Grad.

Die Nacht zum Donnerstag soll laut DWD stark bewölkt, aber trocken werden. Es bleibe schwach windig. Die Tiefstwerte liegen zwischen vier und null Grad.