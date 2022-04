Berlin

Noch 500 Tickets: Hertha-Block in Bielefeld ausverkauft

20.04.2022, 11:51 Uhr | dpa

Hertha BSC kann im Abstiegsduell des 32. Spieltages der Fußball-Bundesliga bei Arminia Bielefeld auf die Unterstützung eines vollen Gästeblocks setzen. Nachdem bereits am Dienstag alle 1320 Stehplatzkarten für das Gastspiel der Berliner am 30. April auf der Bielefelder Alm (15.30 Uhr/Sky) verkauft waren, vermeldete der Verein am Mittwoch, dass auch das Sitzplatzkontingent vollständig geordert wurde. Insgesamt stehen den Berlinern 2702 Tickets in der 27 332 Zuschauer fassenden Arena zu.

Zugleich teilte Hertha mit, dass noch weitere 500 Sitzplatzkarten zusätzlich zur Verfügung gestellt werden können, die im Laufe des Mittwochs auf den digitalen Kanälen des Vereins freigeschaltet werden.