Weitenhagen

Stroh entzündet sich: Rund 100.000 Euro Schaden

22.04.2022, 19:13 Uhr | dpa

Bei einem Brand in Weitenhagen-Behrenwalde (Landkreis Vorpommern-Rügen) ist am Freitag ein Schaden von geschätzt 100.000 Euro entstanden. Wie die Polizei mitteilte, brannten auf dem Gelände eines Agrarbetriebs zuerst etwa 320 Strohballen. 120 davon befanden sich in einer Lagerhalle, die schließlich auch in Flammen stand. Die Feuerwehr habe verhindert, dass sich der Brand noch weiter ausbreiten konnte, teilte die Polizei weiter mit. Als Ursache werde derzeit eine Selbstentzündung des Strohs angenommen. Fremdeinwirkung könne ausgeschlossen werden. Mehr als 60 Einsatzkräfte der Feuerwehr waren vor Ort.