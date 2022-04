Tharandt

55-Jähriger stürzt mit Rad in Tharandt und stirbt

24.04.2022, 10:41 Uhr | dpa

Tödliche Verletzungen hat ein 55 Jahre alter Radfahrer bei einem Sturz in Tharandt (Landkreis Sächsische Schweiz-Osterzgebirge) erlitten. Der Mann verlor am Samstag auf einer Bergabfahrt die Kontrolle über sein Rad mit Anhänger und stürzte, wie die Polizei am Sonntag mitteilte. Er starb noch an der Unfallstelle. Die Polizei sucht nun Zeugen des Unfalls.