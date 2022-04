Frankfurt (Oder)

Notarzt bei Unfall mit Rettungswagen verletzt

24.04.2022, 14:21 Uhr | dpa

Ein Notarzt ist bei einem Verkehrsunfall mit einem Rettungswagen in Frankfurt (Oder) verletzt worden. Wie die Polizei am Sonntag mitteilte, fuhr ein 38-Jähriger im Rettungswagen am Samstag unter Einsatz von Blaulicht und Martinshorn bei Rot über eine Kreuzung. Ein 75-jähriger Autofahrer bemerkte den Einsatzwagen zu spät. Beide Fahrzeuge stießen auf der Kreuzung zusammen. Der im Rettungswagen sitzende Notarzt wurde bei dem Zusammenstoß verletzt, der transportierte Patient und alle anderen Beteiligten erlitten den Angaben nach keine Verletzungen. Notarzt und Patient wurden jeweils in ein Krankenhaus gebracht.