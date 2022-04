DGB NRW sieht Scholz-Auftritt am 1. Mai als "gutes Signal"

26.04.2022, 12:43 Uhr | dpa

Der Auftritt von Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) auf der Kundgebung zum 1. Mai in Düsseldorf ist nach Ansicht des DGB Nordrhein-Westfalen ein "gutes Signal" der Veränderung. "Es ist seit vielen Jahren und fast Jahrzehnten wieder so, dass ein Bundeskanzler an der 1. Mai-Kundgebung teilnimmt. Das finde ich gut, weil es einfach auch zeigt, dass für diese Bundesregierung der Kontakt zu den Gewerkschaften, auch mal der Kontakt auf der Straße, einen Wert hat. Das ist gut, das ist eine Veränderung", sagte die Vorsitzende des DGB NRW, Anja Weber, am Dienstag in Düsseldorf.

Angela Merkel habe als Bundeskanzlerin nicht auf Mai-Kundgebungen gesprochen. "Insoweit ist das schon ein gutes Signal", bewertete Weber die geplante Teilnahme von Olaf Scholz an der Kundgebung zum 1. Mai am Sonntag in Düsseldorf. "Wir wissen, dass es natürlich auch mit den bevorstehenden Landtagswahlen zu tun hat", räumte sie ein.

Es gebe nur wenige Bundesländer, in denen der Ministerpräsident auf der Mai-Kundgebung spreche. In Nordrhein-Westfalen sei das hingegen auch nach Regierungswechseln Tradition. Weber nannte die Teilnahme von Regierungschefs als Wertschätzung gegenüber Gewerkschaften sowie Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern. "Das ist ja auch nicht immer gemütlich, das wissen die auch", sagte Weber. Da komme auch Unmut.

"Ich glaube, ich würde ihm auch sagen, dass es total wichtig ist, eine Finanzierungsperspektive zu schaffen", erklärte Weber auf die Frage, was sie Scholz sagen würde, wenn sie am 1. Mai in Düsseldorf wäre. Es gehe um die Frage, wie die zusätzlichen Ausgaben für Friedenssicherung und einer beschleunigten Energiewende finanziert werden. Das treibe die Menschen um. Die Vorsitzende des DGB NRW nannte eine Vermögensabgabe. Viele, die großes Vermögen besitzen, wären auch bereit dazu. "Ich glaube, die FDP würde trotzdem noch ihre Wählerschaft halten", sagte sie mit Blick auf die Ampel-Koalition.

Die zentrale Mai-Kundgebung des DGB NRW ist am Sonntag in Dortmund geplant, zu der Ministerpräsident Hendrik Wüst (CDU), SPD-Landeschef Thomas Kutschaty und weitere Spitzenkandidaten zur Landtagswahl am 15. Mai erwartet werden. Es wird aber keine Diskussion zwischen Wüst und Kutschaty auf der Bühne geben. Geplant ist, dass Weber zunächst mit Wüst diskutiert. Im Anschluss ist eine Podiumsdiskussion mit Spitzenkandidaten von SPD, Grünen, FDP und den Linken vorgesehen.