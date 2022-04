Offenbach am Main

Aprilbilanz mit Sturmböen und Schnee-Rekord

29.04.2022, 14:27 Uhr | dpa

Viel Schnee, Sturm, aber auch wärmende Sonnenstrahlen hat der April 2022 nach Hessen gebracht. In der Nacht zum 9. April gab es in einem schmalen Streifen über Rheinland-Pfalz und Südhessen zum Teil mehr Neuschnee als im gesamten Winter, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) in seiner vorläufigen Monatsbilanz mitteilte. In Beerfelden (Odenwald) fielen 27 Zentimeter - ein lokaler Schnee-Rekord für den April. Sturmböen fegten am 7. April über das Bundesland hinweg, der Frankfurter Flughafen meldete Windstärke 10.

Bei Temperatur, Niederschlag und Sonnenschein lag der Monat jeweils leicht über dem Soll. Das Mittel bei der Temperatur betrug dem DWD zufolge 8,1 Grad, das waren 0,6 Grad mehr als der Wert aus der internationalen Referenzperiode von 1961 bis 1990. Es fielen rund 65 Liter Niederschlag pro Quadratmeter und damit sechs Liter mehr als das Soll aus dem Vergleichszeitraum. Mit 180 Stunden schien die Sonne 28 Stunden länger.