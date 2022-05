Leverkusen

Eintracht kassiert Niederlage in Leverkusen

02.05.2022, 22:37 Uhr | dpa

Leverkusen (dpa) - Eintracht Frankfurt hat vor dem entscheidenden Spiel um den Finaleinzug in der Europa League in der Fußball-Bundesliga eine weitere Niederlage kassiert. Die zu Spielbeginn auf acht Positionen veränderten Hessen unterlagen am Montagabend bei Bayer 04 Leverkusen mit 0:2 (0:1). Die Tore in der Partie des 32. Spieltags erzielten Paulinho in der 18. Minute und Patrik Schick (51.). Die Gastgeber festigten mit ihrem Sieg den dritten Tabellenplatz und halten damit Kurs auf die Champions League in der kommenden Saison. Für die Frankfurter steht an diesem Donnerstag das "Spiel der Spiele" (Trainer Oliver Glasner) daheim gegen West Ham United an. Das Halbfinal-Hinspiel hatte die Eintracht 2:1 in London gewonnen.