Mittelstand von Bürgschaftsbank gestützt

Kleinere und mittlere Unternehmen in Sachsen-Anhalt sind auch im zweiten Corona-Jahr kr├Ąftig durch die B├╝rgschaftsbank gest├╝tzt worden. 2021 ├╝bernahm sie B├╝rgschaften und Garantien f├╝r 117 Unternehmen und sicherte ihnen so den Zugang zu Krediten und Beteiligungskapital von insgesamt rund 51,5 Millionen Euro, wie die B├╝rgschaftsbank am Dienstag in Magdeburg mitteilte. Dieses Volumen liege um zehn Prozent ├╝ber dem Vorjahreswert und habe der Bank das beste Neugesch├Ąft der vergangenen f├╝nf Jahre gebracht, hie├č es. Mit den Risiko├╝bernahmen seien im vergangenen Jahr ├╝ber 3400 Arbeitspl├Ątze im Land gerettet oder neu geschaffen worden.