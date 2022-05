Trotz Abstiegskampf: Luchse-Coach will keinen Druck aufbauen

Die Handball-Luchse Buchholz 08-Rosengarten wollen ihren Heimvorteil nutzen, um den Relegationsplatz in der Bundesliga zu verteidigen. Vor der Partie gegen den Tabellensechsten HSG Blomberg-Lippe am Mittwoch (19.30 Uhr) betonte Trainer Dubravko Prelcec jedoch: "Obwohl wir in unserer momentanen Situation jeden Punkt brauchen, will ich den Druck auf meine Mannschaft nicht aufbauen, sondern schauen, was möglich ist." Die vergangenen Partien gegen die HSG seien immer umkämpft gewesen. "Das müssen wir am Mittwoch ebenfalls erreichen", forderte Prelcec.