Ungeklärter Tod eines Jugendlichen 1990: Suchaktion im Wald

Auf der Suche nach Hinweisen zum M√∂rder des Jugendlichen Klaus Berninger haben Polizisten ein rund 2500 Quadratmeter gro√ües Waldst√ľck in Unterfranken durchk√§mmt. "Wir erhoffen uns, tatrelevante Gegenst√§nde zu finden, die der T√§ter zur√ľckgelassen hat", sagte ein Polizeisprecher am Dienstag in W√∂rth am Main an der bayerisch-hessischen Landesgrenze. Bis heute - mehr als 30 Jahre nach dem Tod des Jugendlichen - sei beispielsweise die Tatwaffe nicht gefunden worden. Die Ermittler gehen nach derzeitigem Stand von einem oder mehreren Tatbeteiligten mit Ortskenntnis aus dem Umfeld des Opfers aus.