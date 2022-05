Land: Tesla hat nicht alle Auflagen für Fabrik erfüllt

Der US-Elektroautobauer Tesla hat in der neuen Fabrik in Gr├╝nheide bei Berlin bisher nicht alle Auflagen f├╝r die Genehmigung erf├╝llt - das ist nach Angaben der Brandenburger Landesregierung allerdings zul├Ąssig. "Da die Anlage in Teilschritten in Betrieb genommen wird, wurden Auflagen f├╝r die jeweils in Betrieb zu nehmenden Anlagenteile sukzessiv erf├╝llt", teilte das Umweltministerium der Deutschen Presse-Agentur am Dienstag mit. "Alle Auflagen, die der Sicherstellung eines Anlagenbetriebs ohne unmittelbare Gefahren f├╝r die Allgemeinheit und die Umwelt dienen, werden erf├╝llt." Dazu z├Ąhlten vor allem sicherheitstechnische Expertenkontrollen und Anforderungen zum Schutz vor St├Ârf├Ąllen.