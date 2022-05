Keine heiße Spur nach Brandanschlag vor mehr als 30 Jahren

Trotz vieler neuer Hinweise nach einem t├Âdlichen Brandanschlag im Allg├Ąu vor mehr als 30 Jahren fehlt zu dem oder den T├Ątern weiter eine vielversprechende Spur. "Derzeit werden noch f├╝nf Ermittlungsspuren abgearbeitet", sagte ein Sprecher der Generalstaatsanwaltschaft M├╝nchen. "Aber eine richtig hei├če Spur ist da nicht dabei." Die Beh├Ârde gehe davon aus, dass die Polizei ihre Ermittlungen in dem Fall "bis zur Sommerpause" abschlie├čen werde.

Bei dem Feuer war in der Nacht zum 17. November 1990 in Kempten ein F├╝nfj├Ąhriger ums Leben gekommen, mindestens f├╝nf Menschen wurden schwer verletzt. Die Ermittler gehen inzwischen von einem rassistisch motivierten Mordanschlag aus, weil das Geb├Ąude zum Zeitpunkt der Tat nur von t├╝rkischen Staatsangeh├Ârigen bewohnt wurde.

Nach Presseanfragen zu einem m├Âglichen rechtsextremistischen Hintergrund nahm die Generalstaatsanwaltschaft in M├╝nchen als Zentralstelle zur Bek├Ąmpfung von Extremismus und Terrorismus die Ermittlungen in dem Fall Ende 2020 wegen Mordes wieder auf. Bei der Kriminalpolizei in Neu-Ulm wurde eine Sonderkommission gebildet.