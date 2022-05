Hunde durch Zecken gestorben

Nach dem Ausweisen von drei FSME-Risikogebieten in Brandenburg aufgrund der Zeckengefahr sind in der Umgebung von Forst (Spree-Nei├če) bereits mehrere Hunde nachweislich an der Krankheit Babesiose (Hundemalaria) gestorben, die von den Tieren ├╝bertragen wird. Das berichtete die Leiterin des Tierheims der Stadt, Karin Schulze, nach fachlichem Austausch mit dem zust├Ąndigen Tierarzt. Hundehalter in der Stadt Forst und in den angrenzenden Ortsteilen und Gemeinden sollten demnach besonders achtsam sein, weil in den vergangenen Tagen verst├Ąrkt die graue Hundezecke und die Auwaldzecke festgestellt worden ist, sagte Schulze. Diese Zecken treten meist in ├ľsterreich und Bayern auf und sind nun auch im S├╝den Brandenburgs aktiv. Die "Lausitzer Rundschau" hatte dar├╝ber berichtet.