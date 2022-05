Z-Zeichen an Kiosk geschmiert

Ein Kiosk in der Innenstadt von Aschaffenburg ist mit einem Z-Zeichen beschmiert worden, das von Sympathisanten der russischen Streitkr├Ąfte genutzt wird. Das Symbol wurde zwischen Dienstagnachmittag und Mittwochmorgen am Rollladen des Verkaufsh├Ąuschens angebracht, wie die Polizei am Donnerstag mitteilte.