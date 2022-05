Polizei setzt erstmals Elektromotorräder ein

Die Polizei in Hessen setzt nach eigenen Angaben erstmals Elektromotorr├Ąder ein. Eines davon f├Ąhrt bis zu 163 Stundenkilometer schnell und soll in einem Pilotprojekt vor allem f├╝r die Verkehrspolizei in den Landkreisen Gie├čen, Marburg-Biedenkopf, Lahn-Dill und Wetterau unterwegs sein, wie das Polizeipr├Ąsidium Mittelhessen am Donnerstag in Gie├čen mitteilte. Das Motorrad habe eine Leistung von 69 PS. Bei der Polizei sind bereits Pedelecs sowie Elektro- und Hybridautos im Einsatz. Ein zweites Elektromotorrad eines anderen Typs setze das Polizeipr├Ąsidium Frankfurt ein. Nach etwa drei Monaten sollen die beiden Zweir├Ąder getauscht werden.