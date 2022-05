Große Spezialdrohne stürzt vor Fehmarn in die Ostsee

Gro├če Spezialdrohne st├╝rzt vor Fehmarn in die Ostsee

Eine vier Meter gro├če, unbemannte Spezialdrohne ist vor der K├╝ste Fehmarns in die Ostsee gest├╝rzt. Sie fiel nur 40 Meter vom Strand entfernt ins Wasser, wie die Polizeidirektion L├╝beck am Donnerstag mitteilte. Als Grund f├╝r den Absturz wird technisches Versagen angenommen.

Erst vor einer Woche war mit dem Test dieser Drohnen begonnen worden; sie sollen Schiffsabgase auf der Ostsee messen. Die Drohnen erm├Âglichten es, Schiffsemissionen auf See zu analysieren und dadurch zu ├╝berwachen, ob die gesetzlich festgelegten Grenzwerte eingehalten werden, hatte die Pr├Ąsidentin des Bundesamtes f├╝r Seeschifffahrt und Hydrographie (BSH), Karin Kammann-Klippstein, beim ersten Start erkl├Ąrt.

Die ferngesteuerten Drohnen starten den Angaben zufolge auf einem Milit├Ąrst├╝tzpunkt an der Ostk├╝ste Fehmarns und fliegen zweimal t├Ąglich f├╝r jeweils zweieinhalb Stunden gezielt Schiffe im Fehmarnbelt und in der Kadetrinne an. Werden Verst├Â├če nachgewiesen, drohen den Verantwortlichen hohe Strafen.