Rostock will Buga 2025 nach Landesregierungsvorhaben prüfen

Die Hansestadt Rostock will eine Bundesgartenschau im Jahr 2025 unter Vorgaben der Landesregierung erneut pr├╝fen. Dies ist das Ergebnis einer Sitzung des st├Ądtischen Buga-Aufsichtsrats am Donnerstag. Agrarminister Till Backhaus (SPD) hatte am vergangenen Dienstag betont, dass die Landes-F├Ârdermittel in H├Âhe von rund 60 Millionen Euro nur f├╝r eine Buga im Jahr 2025 bereitstehen werden. Er hatte gleichzeitig deutlich gemacht, dass daf├╝r die Elemente Warnow-Br├╝cke, Stadtpark, Stadthafen mit Hochwasserschutz sowie ein Teil des neuen Wohngebiets Warnow-Quartier umgesetzt werden m├╝ssten.