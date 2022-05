Tunnel im Oberland nach Starkregen vollgelaufen

Nach Starkregen im Landkreis Garmisch-Partenkirchen bleibt die Bundesstra├če 23 bei Saulgrub wegen eines mit Wasser vollgelaufenen Tunnels weiter gesperrt. "Die Feuerwehr kontrolliert st├╝ndlich, ob noch Autos in dem Tunnel sind", sagte ein Sprecher der Integrierten Leitstelle Oberland am Freitagmorgen. Die Einsatzkr├Ąfte h├Ątten allerdings keine Informationen ├╝ber vermisste Menschen.

Am Donnerstagabend waren starke Regenf├Ąlle in und um die Gemeinden Saulgrub, Bad Kohlgrub und Bad Bayersoien niedergegangen. Nach Angaben des Sprechers wurden Feuerwehren zu mehr als 50 Eins├Ątzen alarmiert - vor allem wegen vollgelaufener Keller, Garagen und wegen ├╝berfluteter Stra├čen. Verletzte habe es nach ersten Erkenntnissen keine gegeben. Ein Sprecher der Polizei best├Ątigte die Einsch├Ątzung.

Wie lange der Tunnel auf der B23 bei Saulgrub nicht befahrbar sein wird, blieb erst einmal unklar. Am Freitagmorgen sollten wom├Âglich erneut Taucher zum Einsatz kommen, um im Wasser nach Menschen und Fahrzeugen zu suchen, wie es weiter hie├č. Schon in der Nacht hatten Taucher versucht, in den Tunnel zu schwimmen. Wegen der Dunkelheit war dies aber nicht m├Âglich gewesen.