"Von oben zugeschaut": Rangers siegen für Club-Ikone Bell

Auf den Trib├╝nen flippten alle aus, selbst die VIP-G├Ąste sprangen in ihren feinen Anz├╝gen ├╝bergl├╝ckliche wie kleine Kinder hin und her. Zu den Kl├Ąngen von Belinda Carlisles "Heaven is a place on earth" besangen fast 50 000 Menschen John Lundstram, ihren Helden und Torsch├╝tzen zum 3:1. "John Lundstram is the beast on earth" hallte es minutenlang durch das legend├Ąre Ibrox. Jimmy Bell h├Ątte diesen Abend sicherlich geliebt.