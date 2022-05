Zoll findet getrocknete Frösche in Fluggepäck

Zoll findet getrocknete Frösche in FluggepÀck

Zollbeamten haben am MĂŒnchner Flughafen getrocknete Frösche im GepĂ€ck eines Passagiers gefunden. Der Inhalt des 100 Gramm schweren Beutels habe als Suppenbeilage verwendet werden sollen, teilten die Ermittler am Freitag mit. Dem Lebensmittelrecht zufolge habe der Reisende aus Thailand diese aber nicht mit nach Deutschland bringen dĂŒrfen. Die Beamten hĂ€tten die getrockneten Frösche nach dem Fund Anfang Mai deshalb sichergestellt und zur Vernichtung in eine MĂŒllverbrennungsanlage gebracht.