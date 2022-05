Erweiterungsbau im BMW-Werk Eisenach eröffnet

Im BMW-Werk in Eisenach ist nach vierj├Ąhriger Bauzeit am Freitag ein rund 13.500 Quadratmeter gro├čer Erweiterungsbau er├Âffnet worden. Mit nunmehr ├╝ber 34.000 Quadratmetern Fl├Ąche sei das Eisenacher Werk damit der fl├Ąchenm├Ą├čig gr├Â├čte Werkzeugbaustandort der Unternehmensgruppe, wie der Autobauer mitteilte. In die Erweiterung wurden den Angaben zufolge 38 Millionen Euro investiert. Insgesamt flossen seit Gr├╝ndung des Werks ├╝ber 200 Millionen Euro in den Standort.