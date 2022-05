Schneiden und Schminken: Rinderzüchter ermitteln Champions

Nach zwei Jahren coronabedingter Pause k├╝ren junge Rinderz├╝chter aus Sachsen-Anhalt und Mecklenburg-Vorpommern wieder ihre Besten. Dazu bereiten die Teilnehmer - M├Ądchen und Jungen im Alter zwischen 3 und 25 Jahren - seit Freitag ihre K├Ąlber in Karow (Ludwigslust-Parchim) vor, wie Jenny Galda vom Zuchtverband RinderAllianz GmbH sagte. Insgesamt nehmen 45 junge Z├╝chter mit weiblichen K├Ąlbern, die 6 bis 18 Monaten alt sein d├╝rfen, am Wettbewerb "YoungVision" teil.

Die Sieger - "Junior-Champion" bis 16 Jahren und "Senior-Champion" von 16 bis 25 Jahren, die meist in Ausbildung sind - sollen an diesem Samstag feststehen. "Es gibt drei Disziplinen", erkl├Ąrte Galda. Zuerst m├╝ssen Teilnehmer ihre K├Ąlber frisieren. "Da werden bei den Tieren wie bei Laufstegmodels bestimmte Stellen am K├Ârper durch L├Ąnge hervorgehoben und andere Stellen k├╝rzer geschnitten." Auch Farbe werde "aufgelegt", also eine Art Schminken. Dann m├╝ssen die Bewerberinnen und Bewerber Zuchttiere bewerten und dabei m├Âglichst nah am Urteil eines Experten liegen.