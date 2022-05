Deutsche Nandu-Population stabil - Exoten scheuer geworden

Europas einzige wilde Nandu-Population an der Landesgrenze von Mecklenburg-Vorpommern und Schleswig-Holstein ist nach der Jagdfreigabe vor zwei Jahren zwar dezimiert worden - die Zahl der Tiere erweist sich aber als stabil. Bei der Fr├╝hjahrsz├Ąhlung der urspr├╝nglich in S├╝damerika heimischen Exoten konnten die Helfer 131 Tiere ausfindig machen, wie das Umweltministerium in Schwerin am Freitag mitteilte. Die Nandus werden zweimal j├Ąhrlich gez├Ąhlt - vor einem Jahr wurden 157 entdeckt, im vergangenen Herbst dann 121.