Zentralrat fordert Klärung von Belästigungsvorwurf

Der Zentralrat der Juden hat schnelle und umfassende Aufkl√§rung zu m√∂glichen F√§llen sexueller Bel√§stigung am Abraham Geiger Kolleg in Potsdam gefordert. "Schockiert m√ľssen wir zur Kenntnis nehmen, dass es nach Recherchen der "Welt" am Abraham-Geiger-Kolleg mehrere F√§lle sexueller Bel√§stigung gegeben haben soll", erkl√§rte Zentralratspr√§sident Josef Schuster am Freitag. Der Rektor des Kollegs, Walter Homolka, k√ľndigte an, seine √Ąmter vorerst ruhen zu lassen.