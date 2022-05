Paul-Ehrlich-Institut: Forschung macht Tierversuche unnötig

Das Land Rheinland-Pfalz hat zwei Wissenschaftlerinnen des Paul-Ehrlich-Instituts mit seinem Forschungspreis "zur Förderung der Erforschung von Ersatz- und Ergänzungsmethoden für Tierversuche" ausgezeichnet. Beate Krämer und Heike Behrensdorf-Nicol erhielten die Auszeichnung für Forschungsarbeiten, die dazu geführt haben, dass bislang verpflichtende Tierversuche aus dem Europäischen Arzneibuch gestrichen wurden, wie das Umweltministerium in Mainz und das Paul-Ehrlich-Institut in Langen am Freitag mitteilten.