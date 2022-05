Viele Stationen bei Museumsnacht in Leipzig und Halle

Zur gemeinsamen Museumsnacht in Halle und Leipzig ├Âffnen am 7. Mai zwischen 18.00 und 24.00 Uhr zahlreiche Museen. Insgesamt seien 81 Museen, Galerien und Sammlungen dabei, teilte ein Sprecher der Stadtverwaltung Halle mit. "Die gemeinsame Museumsnacht Halle ÔÇô Leipzig ist bereits seit 2009 ein kultureller H├Âhepunkt, eine st├Ądte- und l├Ąnder├╝bergreifende M├Âglichkeit, auf diese besondere Weise Kultur zug├Ąnglich (...) zu machen", sagte Judith Marquardt, Beigeordnete f├╝r Kultur und Sport in Halle. In den vergangenen zwei Pandemiejahren war die Veranstaltung ausgefallen.