Transporter rollt zurück – Frau tot

Mann rast auf Leih-Motorrad in den Tod

FDP-Fraktion zeigt Landesminister an

Erneute Explosionen in Transnistrien

Brände in Sibirien – mehrere Tote

Sie wollte nur über die Straße gehen – hinter einem Kleintransporter, der an einer Einmündung wartete. Plötzlich rollte der Transporter ein kleines Stück zurück. Dabei traf er die Frau so unglücklich, dass sie stürzte und starb.

In Wolfschlugen im Kreis Esslingen ist am Freitag eine Fußgängerin bei einem Unfall ums Leben gekommen. Das teilte das Polizeipräsidium Reutlingen am Samstag mit.

Zu dem Unfall war es den Beamten zufolge am Freitagnachmittag gegen 15.20 Uhr gekommen. Die 49-jährige Frau wollte über die Kirchstraße in Wolfschlugen gehen. Vor ihr hatte ein Daimler-Benz Vito verkehrsbedingt an einer Einmündung gehalten, wie die Polizei mitteilte.

Die Frau habe der Mann nicht wahrgenommen, heiĂźt es weiter in der Mitteilung der Beamten. Genau in dem Moment, als sie hinter seinem Fahrzeug war, sei dieses ein StĂĽck zurĂĽckgerollt.

Staatsanwaltschaft Stuttgart ordnet Untersuchung an

Der Kleintransporter traf die Frau, sie stürzte – und fiel dabei unglücklich mit dem Kopf auf den Asphalt. Ein Hubschrauber brachte sie noch in eine Klinik. Doch ihre Verletzungen waren so schwer, dass sie in der Nacht zum Freitag starb.

Ein Polizeisprecher sprach von einem tragischen Vorfall. Nun gelte es, genau zu ermitteln, wie es dazu kommen konnte. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Stuttgart sei auch ein Sachverständiger hinzugezogen worden.