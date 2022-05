Dortmund mit Topstürmer Haaland: Leitl mit einer Änderung

Mit Angreifer Erling Haaland in der Startelf will Borussia Dortmund die Vize-Meisterschaft in der Fu├čball-Bundesliga hinter dem FC Bayern M├╝nchen perfekt machen. Trainer Marco Rose setzt am Samstag in der Sturmspitze gegen die bereits als Absteiger feststehende SpVgg Greuther F├╝rth wie gewohnt auf den Norweger, dessen Zukunft immer noch nicht gekl├Ąrt ist.