Rennen um 3. Liga: Essen zieht an Preußen Münster vorbei

Rennen um 3. Liga: Essen zieht an Preu├čen M├╝nster vorbei

Rot-Weiss Essen hat im packenden Aufstiegsrennen der Fu├čball-Regionalliga West die Tabellenspitze erobert. Die Mannschaft von Interimscoach J├Ârn Nowak gewann am Samstag beim SV R├Âdinghausen mit 3:0 (2:0) und nutzte einen Patzer von Konkurrent Preu├čen M├╝nster. Der bisherige Tabellenf├╝hrer hatte am Freitag nur 0:0 beim SC Wiedenbr├╝ck gespielt. Vor dem letzten Spieltag haben sowohl Essen als auch M├╝nster nun 84 Punkte. RWE hat eine um zwei Treffer bessere Tordifferenz. Weil der Bonner SC bei Rot Weiss Ahlen nicht ├╝ber ein 1:1 hinauskam, ist Alemannia Aachen zudem der Klassenverbleib nicht mehr zu nehmen.

In R├Âdinghausen brachte Oguzhan Kefkir Essen in der 13. Minute in F├╝hrung. Die weiteren Tore f├╝r die G├Ąste erzielten Simon Engelmann (27.) und Isaiah Young (57.).