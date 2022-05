Zehnkampf-Weltmeister Kaul steigt in Ratingen aus

Weltmeister Niklas Kaul hat die erste Zehnkampf-Qualifikation f├╝r die Welt- und Europameisterschaften am Samstag in Ratingen vorzeitig beenden m├╝ssen. "Er hatte ein Schwindelgef├╝hl. Eine Fortsetzung des Wettkampfes w├Ąre unverantwortlich gewesen", sagte Zehnkampf-Teamleiter Frank M├╝ller. Der 24-j├Ąhrige Mainzer trat zwar zum Abschluss des ersten Wettkampftages noch zum 400-Meter-Lauf an, h├Ârte aber ebenso wie der fr├╝here WM-Dritte Kai Kazmirek (LG Rhein-Wied) nach wenigen Metern auf. Kaul hatte sich bis dahin m├╝hevoll durch die vorherigen Disziplinen gek├Ąmpft und war unter seinen M├Âglichkeiten geblieben.