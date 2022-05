Rose entkräftet Blitz-Wirbel nach Vize-Meisterschaft

Dabei hatte Rose am Samstag zumindest ein kleines bisschen Grund zur Freude. Julian Brandt schoss den Verein, der in dieser Saison in den Cup-Wettbewerben sehr entt├Ąuscht hat, immerhin zur Vize-Meisterschaft. Der Nationalspieler r├Ąumte mit einem Doppelpack gegen F├╝rth letzte theoretische Zweifel an Platz zwei hinter Dauerchampion FC Bayern M├╝nchen aus.