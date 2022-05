Thüringer HC feiert klaren Sieg im Ostduell mit Zwickau

Die Handballerinnen des Th├╝ringer HC haben ihre starke Form in der Bundesliga erneut unterstrichen. Im Ostduell mit dem BSV Sachsen Zwickau setzte sich das Team von Trainer Herbert M├╝ller dank einer furiosen ersten H├Ąlfte souver├Ąn mit 37:28 (20:11) durch und versch├Ąrfte zugleich die Abstiegssorgen der Zwickauerinnen. W├Ąhrend der viertplatzierte THC (32:16 Punkte) mit dem sechsten Sieg in Serie die Hoffnungen auf einen Europapokal-Startplatz am Leben hielt, verharrt die Mannschaft von BSV-Trainer Norman Rentsch mit 9:35 Punkten als Tabellenletzter weiter auf dem direkten Abstiegsrang. Beste Werferin der Th├╝ringerinnen war Kerstin K├╝ndig mit neun Treffern. Bei Zwickau ragten Diana Magnusdottir und Ema Hrvatin mit jeweils sieben Toren heraus.