WM-Auftakt: Eishockey-Team mit Prestigesieg nach Helsinki

Deutschlands Eishockey-Nationalteam braucht f├╝r die Weltmeisterschaft noch Verst├Ąrkung. F├╝nf Tage vor dem Turnierauftakt gewann die Auswahl das Prestigeduell mit ├ľsterreich am Sonntag in Schwenningen nur mit erheblicher M├╝he mit 3:1 (0:0, 1:1, 2:0). Dank der Tore von Schwenningens Alexander Karachun (40. Minute), des in Schweden spielenden St├╝rmers Stefan Loibl (56.) und des Wolfsburgers Dominik Bittner (58.) sicherte sich das Team des Deutschen Eishockey-Bundes vor der Abreise nach Finnland aber nach einem R├╝ckstand immerhin noch das erhoffte Erfolgserlebnis.