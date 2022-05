Umfassende Kontrolle der Tesla-Fabrik beginnt

Mehr als eineinhalb Monate nach dem Start der offiziellen Produktion beginnt eine umfassende Kontrolle der neuen Fabrik von US-Elektroautobauer Tesla in Gr├╝nheide bei Berlin. Am Montag (9. Mai) startet die sogenannte Erstrevision, eine Art Abnahmepr├╝fung. Bis zum 20. Mai werde in der Anlage gepr├╝ft, ob die Anlage tats├Ąchlich genehmigungskonform errichtet wurde und betrieben wird, teilte das Umweltministerium mit. Wenn festgestellt werde, dass Auflagen nicht oder nicht vollst├Ąndig erf├╝llt sind, setze die zust├Ąndige Beh├Ârde Nachfristen. Wenn dann noch Auflagen offen seien, k├Ânne es Zwangsma├čnahmen geben. Eine Untersagung des Betriebs komme nur in Betracht, wenn unmittelbare Gefahren hervorgerufen werden.