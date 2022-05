Jung-Züchterinnen gewinnen Kälber-Wettbewerb

Zwei junge Z├╝chterinnen aus Sachsen-Anhalt - aus der N├Ąhe von Jessen und aus Lindstedt in der Altmark - sind die besten Nachwuchs-Fachleute des Rinderzuchtverbandes RinderAllianz. Die 25-j├Ąhrige Katja Kase und die 12-j├Ąhrige Romy Ernst siegten am Wochenende beim Wettbewerb "YoungVision" in Karow (Ludwigslust-Parchim), wie Jenny Galda von der RinderAllianz am Montag sagte. An dem zweit├Ągigen Wettbewerb, der wegen Corona zuletzt 2019 stattgefunden hatte, hatten 43 junge Z├╝chterinnen und Z├╝chter mit ihren K├Ąlbern aus verschiedenen Bundesl├Ąndern teilgenommen. Dabei wurden ein "Junior-Champion" (bis 16 Jahre) und ein "Senior-Champion" (von 16 bis 25 Jahren) ermittelt.