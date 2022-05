Rettung von Bienen behindert Bahnverkehr in Würzburg

Die Rettung zweier Bienenschw├Ąrme hat den Zugverkehr in W├╝rzburg behindert. Die Insekten hatten sich unterhalb der Bahnsteigkante angesiedelt, wie die Polizei am Montag mitteilte. Um Reisende und die Tiere selbst zu sch├╝tzen, fing die Feuerwehr die Bienen mit einem sogenannten Schwarmfangkasten ein. F├╝r gute sieben Stunden waren deshalb am Sonntag zwei Gleise am Hauptbahnhof gesperrt. F├╝r die Tiere sei ein neues Zuhause gesucht worden, teilte die Polizei mit.