Haaland mit Manchester City einig: Wechsel vor Abschluss

Dortmund (dpa) - St├╝rmerstar Erling Haaland soll Borussia Dortmund ├╝ber seinen Wechsel zum Saisonende zu Manchester City informiert haben. Das vermeldeten am Montag Sky und das Portal "The Athletic". Nach Angaben des Pay-TV-Senders hat City-Boss Ferran Soriano den BVB-Gesch├Ąftsf├╝hrer Hans-Joachim Watzke informiert, dass die Engl├Ąnder bereit seien, die vereinbarte Ausstiegsklausel in Haalands Vertrag zu aktivieren und die festgelegte Abl├Âse in H├Âhe von 75 Millionen Euro zu bezahlen.