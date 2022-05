FDP fordert Nachbesserungen am Kita-Betreuungsschlüssel

Anl├Ąsslich des Aktionstags der Kinderbetreuung hat die bildungspolitische Sprecherin der FDP-Fraktion in Mecklenburg-Vorpommern die Landesregierung zu Nachbesserungen am Betreuungsschl├╝ssel in der Kinderbetreuung aufgefordert. Gerade vor dem Hintergrund der zus├Ątzlichen Anforderungen durch die Corona-Pandemie und den Krieg in der Ukraine sei die Regierung "besonders gefordert, endlich den Betreuungsschl├╝ssel zu verbessern", sagte Sabine Enseleit (FDP) am Montag in Schwerin. Nur so seien gute Arbeitsbedingungen und eine bestm├Âgliche Bildung und Betreuung zu erreichen.