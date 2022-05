Schliemann und Virchow: Museum zeigt Sonderschau

Mit einer Sonderausstellung und einem Festakt wird in Ankershagen (Mecklenburgische Seenplatte) am heutigen Nachmittag (14.00 Uhr) der Archäologe Heinrich Schliemann (1822-1890) geehrt. Die Ausstellung soll das Verhältnis Schliemanns zu seinem Freund und Förderer Rudolf Virchow (1821-1902) näher beleuchten und basiert auf dem umfangreichen Briefwechsel der Männer, sagte die Leiterin des Schliemann-Museums in Ankershagen, Undine Haase, im Vorfeld. Der Titel der Schau, die bis 9. Oktober in dem ehmaligen Wohnhaus der Schliemann-Familie zu sehen ist, lautet "Heinrich Schliemann und Rudolf Virchow - eine inspirierende Freundschaft."