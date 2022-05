Heraeus steigt mit Übernahme bei PET-Recycling ein

Kleinostheim Heraeus steigt mit ├ťbernahme bei PET-Recycling ein Von dpa 10.05.2022 - 11:13 Uhr Lesedauer: 1 Min.

Das Technologieunternehmen Heraeus steigt mit der ├ťbernahme von Perpetual Technologies in das Gesch├Ąft mit PET-Recycling ein. Wie die Heraeus Group am Dienstag in Hanau mitteilte, hat sie eine Mehrheitsbeteiligung an Perpetual Technologies mit Sitz in Kleinostheim im Landkreis Aschaffenburg ├╝bernommen. Das unterfr├Ąnkische Unternehmen werde im Zuge der ├ťbernahme in Revalyu Resources GmbH umbenannt. "Revalyu ist ein innovationsgetriebenes Unternehmen und passt damit perfekt in das Heraeus-Portfolio", erkl├Ąrte Jan Rinnert, Vorstandschef und Vorsitzender der Gesch├Ąftsf├╝hrung der Heraeus Holding. Der Kaufpreis wurde nicht bekannt.

Ziel der ├ťbernahme sei, das Unternehmen zu einem der weltweit gr├Â├čten und technologisch fortschrittlichsten PET-Recycler zu entwickeln, erg├Ąnzte Rinnert. Revalyu hat eine Produktionsst├Ątte im indischen Nashik, wo rund 300 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter besch├Ąftigt sind, das Management der Firma sitzt in Deutschland. In den Ausbau des Gesch├Ąfts von Revalyu will Heraeus in den kommenden Jahren einen mittleren dreistelligen Millionen-Euro-Betrag investieren, auch weitere Standorte sind geplant. "Unser Ziel ist es, bis 2026 t├Ąglich 100 Millionen gebrauchte PET-Flaschen zu recyceln, was ein gro├čer Schritt zur L├Âsung des PET-Problems sein wird", erkl├Ąrte Revalyu-Manager und -Mitgr├╝nder Vikram Nagargoje.