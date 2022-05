Intel hofft auf Produktionsstart schon 2026 in Magdeburg

Wirtschaftsminister Schulze Ă€ußerte die Hoffnung, dass sich diese Betriebe im Zuge der Intel-Ansiedlung auch in Sachsen-Anhalt niederlassen, zum Beispiel mit Schulungszentren oder der Produktion und Lagerung von Ersatzteilen. Außerdem wolle sein Ministerium Kontakte zu lokalen Firmen herstellen, kĂŒndigte Schulze an.

Die neue Fabrik in Leixlip dient als Vorlage fĂŒr die PlĂ€ne des Chipherstellers in Magdeburg. Intel hat angekĂŒndigt, in einer ersten Ausbaustufe zwei benachbarte Halbleiterwerke in der Landeshauptstadt bauen zu wollen. Dort sollen Prozessoren und Grafikchips hergestellt werden. In Magdeburg könnten mehrere Tausend ArbeitsplĂ€tze entstehen. Intel will zunĂ€chst rund 17 Milliarden Euro investieren. Der Bau soll im nĂ€chsten Jahr starten.